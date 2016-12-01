Обзор криминальной хроники четверга, 1 декабря

В Реже ревнивый полицейский убил любовника жены и застрелился сам

В ночь на четверг, 1 декабря, в городской больнице города Реж были обнаружены тела 34-летнего заведующего реанимационным отделением и 29-летнего сержанта патрульно-постовой службы. Как было установлено прибывшими на место сотрудниками полиции и следователями СКР, сотрудник МВД из табельного оружия застрелил медика, после чего застрелился сам. Полицейский находился на службе и был в форменной одежде. По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейский незадолго до трагедии, будучи на службе в составе группы немедленного реагирования, заехал домой, чтобы поужинать и собрать еду для супруги, которая, сама являясь медицинским работником, лежала в больнице вместе с двухлетним сыном. Дома полицейский обнаружил в компьютере переписку интимного характера жены с её руководителем. Обманутый муж приехал в больницу и двумя выстрелами совершил расправу с медиком, а затем покончил с собой. Вдова полицейского при опросе подтвердила данную информацию. В Реже работает специальная комиссия полицейского главка.

В Екатеринбурге автобус раздавил собственного водителя

Утром в четверг, 1 декабря, в Екатеринбурге на улице Маневровой произошёл трагический инцидент, в результате которого погиб 59-летний водитель одного из автопредприятий столицы Урала. По информации ОГИБДД города, около 6:55 утра водитель автобуса "ЛиАЗ", выезжая за территорию предприятия, вышел, чтобы открыть ворота, однако не предпринял мер, предотвращающих самопроизвольное движение машины. В результате автобус начал скатываться в сторону ворот и прижал своего водителя к ограждению. От полученных травм мужчина скончался.

В палатке на Белоярском водохранилище найдены мёртвыми двое екатеринбуржцев

Двое мужчин из Екатеринбурга, отправившиеся на зимнюю рыбалку, обнаружены мёртвыми в своей палатке на Белоярском водохранилище. Как сообщили в следственном отделе по городу Заречному свердловского СУ СКР, тела 44-летнего и 46-летнего мужчин были обнаружены в наглухо закрытой палатке, установленной на удалении порядка 200 метров от берега. По словам замруковдителя следственного отдела Заречного Сергея Тельминова, в палатке находилась газовая горелка с 25-литровым баллоном, а также три пустые бутылки из-под водки. Телесных повреждений и признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будет точно установлена причина смерти. Пока приоритетной остаётся версия о том, что рыбаки задохнулись, отравившись газом.

В Серове задержаны серийные похитители кассовых аппаратов

Сотрудники подразделения вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии задержали в Серове организованную группу, специализировавшуюся на хищении кассовых машин из торговых точек. Как сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСВНГ, только за минувшую неделю было отмечено четыре случая хищений ККМ - каждый раз преступники проникали в помещения торговых точек через окна. Ориентированные на поиски злоумышленников, росгвардейцы в ночь на 30 ноября обнаружили и задержали на улице Каляева подозрительного гражданина - в руках у него был кассовый аппарат. Задержанный сразу сознался в содеянном и рассказал, где можно найти двух его подельников. Их тоже "повязали". Все трое оказались ранее судимыми за имущественные преступления. Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к серии аналогичных преступлений, совершённых в последнее время на территории Серова, Нижнего Тагила и Сысерти.