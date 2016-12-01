Плата за коммунальные услуги на Среднем Урале увеличится на 7,5%

Свердловским предприятиям ЖКХ разрешили с 1 июля 2017 года поднять плату за коммунальные услуги на 7,5 %.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ "Об установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2017 год".