Заксобрание Свердловской области проведёт внеочередное заседание

2 декабря в 14:00 состоится внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты планируют рассмотреть вопрос о назначении членов Избирательной комиссии Свердловской области.

В 17:00 в конференц-зале областного Дома правительства состоится заседание временной согласительной комиссии Законодательного собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. На заседании будет рассмотрена балансировка проекта областного бюджета.