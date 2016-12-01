Заксобрание Свердловской области проведёт внеочередное заседание

1 декабря 2016, 11:46

2 декабря в 14:00 состоится внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты планируют рассмотреть вопрос о назначении членов Избирательной комиссии Свердловской области.

В 17:00 в конференц-зале областного Дома правительства состоится заседание временной согласительной комиссии Законодательного собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. На заседании будет рассмотрена балансировка проекта областного бюджета.

Вход в здание Заксобрания Свердловской области представителей СМИ в день заседания областного парламента будет осуществляться по спискам, составленным по заявкам, при предъявлении паспорта или любого документа, удостоверяющего личность, минуя бюро пропусков. В заявке необходимо указать наличие фото-, видеоаппаратуры.

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