«ОГ» проведёт прямую трансляцию с церемонии награждения «Большой книги»

6 декабря в Москве состоится торжественная церемония награждения лауреатов крупнейшей литературной премии «Большая книга». В финале конкурса за победу борются два уральских писателя — Анна Матвеева и Алексей Иванов.

«Областная газета» проведёт на сайте прямую трансляцию с мероприятия, поэтому наши читатели одними из первых узнают имя победителя премии. Но уже сейчас известно, какие книги назвали лучшими читатели, голосовавшие на сайте премии — первое место в читательском голосовании заняла Людмила Улицкая с романом «Лестница Якова», второе — Мария Галина с книгой «Автохтоны», третье — Евгений Водолазкин и его «Авиатор».