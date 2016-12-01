Больше 1100 мигрантов были выдворены из Свердловской области за свой счёт

С начала 2016 года из Свердловской области было выдворено 1356 нелегальных мигрантов. Как сообщила пресс-служба территориального управления Федеральной службы судебных приставов, подавляющему большинству "выдворенцев" пришлось оплачивать билеты домой из своего кармана.

- Только за одни сутки были выдворены сразу 35 нелегалов, находившихся на территории Российской Федерации незаконно, - рассказали в пресс-службе УФССП. - Все они недавно прибыли в Россию на заработки, не имея на то законных оснований. Иностранцы были оштрафованы за нарушение режима пребывания в стране. Суд также вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов за пределы России.

Судебными приставами "выдворенцы" были доставлены в аэропорт Кольцово, откуда тремя рейсами - в Ташкент, Баку и Душанбе - отправлены домой.

В ведомстве пояснили: и административный штраф, и авиабилеты все правонарушители оплачивали сами - некоторые из них получили деньги от родственников, другие отдали свои накопления, и лишь немногим помогли земляки, проживающие в России на законных основаниях.

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области