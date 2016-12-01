Послание Президента РФ будут транслировать три телеканала

Выступление Президента РФ Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию, которое начнётся сегодня в 14 часов (по местному времени), будут транслировать сразу три телеканала.

Как сообщает официальный сайт Кремля, прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Россия» и «Первый». А в эфире Общественного телевидения России (ОТР) трансляция будет вестись с сурдопереводом.

Для освещения этого события непосредственно из Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца аккредитовались 616 журналистов.