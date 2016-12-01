Конкурс "ОГ" - победителям - новая книга Алексея Иванова "Тобол. Много званых"!

1 декабря 2016, 12:57 / Культура

В свет вышел новый роман Алексея Иванова под названием «Тобол. Много званых». Эта книга называлась многими одной ожидаемых в этом году, и вот наконец у читателей уже есть возможность с ней познакомиться. «ОГ» объявляет конкурс, победители которого получат роман «Тобол» в подарок.

Роман-пеплум «Тобол» изначально создавался писателем как основа для одноимённого драматического сериала. В произведении описана эпоха великих реформ Петра I, а именно, что в это самое время творилось в Сибири. Съёмки восьмисерийного фильма, где императора Петра сыграет Дмитрий Дюжев,  тобольского зодчего Семёна Ремезова — Дмитрий Назаров, а митрополита Филофея — Александр Михайлов, начнутся уже в феврале 2017 года. Как рассказывает сам Иванов, над показом сериала уже задумался Первый канал. Но, естественно, процесс это не быстрый, и зритель картину увидит в лучшем случае в 2019 году. Поэтому читателям, конечно, повезло больше. 

А получить книгу «Тобол» в подарок смогут те, кто подписан на полную версию «Областной газеты». Для этого нужно отправить нам небольшой отзыв на ваше любимое произведение Алексея Иванова. Авторам пяти лучших мы подарим книги с автографом писателя. Подведение итогов конкурса состоится в конце декабря. 

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