Зоопарки Нижнего Тагила не проверяют зверушек на наличие опасных для человека болезней

1 декабря 2016, 13:55 / Общество

Три зоопарка Нижнего Тагила, в том числе один контактный, работают с серьёзными санитарными нарушениями, сообщила Свердловская областная прокуратура. По информации надзорного органа, в зоопарках "Зелёный полюс" и "Девичья башня", а также в контактном зоопарке "Лесная братва" отсутствуют результаты обследования животных на наличие опасных заболеваний для человека. 

Проверка проводилась совместно со специалистами областных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства при осуществлении зоопарками своей деятельности, сообщили в прокуратуре. В нарушение требований законодательства сотрудники зоопарков не предоставили результатов обследования животных на наличие гельминтов и заразных болезней (латентных носителей), общих для человека и животных, обязательные бактериологическое и микологическое исследования смывов с поверхности кормушек и поилок на патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы) и грибки не проводятся.

Среди недостатков - нарушение установленных законом условий содержания животных: не все клетки и вольеры оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, а работники зоопарков не обеспечены спецодеждой. Также не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных.

Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений, готовятся исковые заявления. В отношении владельцев зоопарков возбуждены административные производства по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

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