Сегодня партия "Единая Россия" отмечает 15-летие со дня создания

Сегодня исполняется 15 лет со дня создания Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Она образована в 2001 году путём объединения политических движений "Единство" и "Отечество — Вся Россия".

Как сообщает официальный сайт Кремля, с юбилеем единороссов поздравил Президент России Владимир Путин.

" За прошедшее время партия стала самой массовой и влиятельной политической силой в России", говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Одновременно, как сообщает пресс-служба "ЕР", однопартийцев поздравил премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Фото: Алексей Коробейников