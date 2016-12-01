Сегодня партия "Единая Россия" отмечает 15-летие со дня создания
1 декабря 2016, 13:44 / Политика
Сегодня исполняется 15 лет со дня создания Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Она образована в 2001 году путём объединения политических движений "Единство" и "Отечество — Вся Россия".
Как сообщает официальный сайт Кремля, с юбилеем единороссов поздравил Президент России Владимир Путин.
" За прошедшее время партия стала самой массовой и влиятельной политической силой в России", говорится в поздравительной телеграмме главы государства.
Одновременно, как сообщает пресс-служба "ЕР", однопартийцев поздравил премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Фото: Алексей Коробейников
— Теперь самое главное — не останавливаться на достигнутом и продолжать принимать важные для страны решения, — обратился он к единороссам.