В Екатеринбурге наградили победителей "Научного Олимпа"

В Екатеринбурге подвели итоги XIX областного конкурса научно-исследовательских работ студентов "Научный Олимп". Из 500 работ жюри выбрало 27 победителей по трём направлениям - естественные, технические и гуманитарные науки.

Главная особенность конкурса в этом году - увеличение премий призёрам и их научным руководителям. Призовой фонд конкурса составлял 537 тысяч рублей, что на 130 тысяч больше, чем в прошлом году.

- Традиционно перед новым годом мы отмечаем умников и умниц, а также их родителей - научных руководителей. В этом году конкурс удался. Среди победителей мы увидели и новых ребят, и тех, кто уже получал подобную награду раньше, - рассказал "ОГ" председатель оргкомитета конкурса, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. - В этом году в "Научном Олимпе" участвовали представители всех высших учебных заведений региона. Как правило, ребята демонстрируют уже реализованные проекты, которые связаны либо с их выпускной квалификационной работой, либо с магистерской диссертацией.

За первое место студенты вузов получили по 19 000 рублей (на 4 000 больше, чем в прошлом году), за второе - по 13 000 рублей (на 3 000 больше), за третье - по 9 500 рублей (на 2 500 больше). Выросли и поощрения для научных руководителей: 11 000 рублей за работу, занявшую первое место, 8 000 рублей за второе место и 5 500 рублей за третье.

Студенты учреждений среднего профессионального образования получили по 5 890 рублей за первое место (вместо 4 000 рублей в прошлом году), 4500 рублей за второе место (вместо 3 000 рублей) и 3 000 рублей за третье место (вместо 2 000 рублей). Их научные руководители получили по 3 890 рублей, 3 000 рублей и 2 000 рублей соответственно.