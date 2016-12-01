Евгений Куйвашев поздравил "Единую Россию" с юбилеем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил единороссов с 15-летием партии, отмечаемым сегодня.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", глава региона подчеркнул, что "Единую Россию" отличает чёткая программа действий.

— Мы с вами многое сделали, многого достигли, но жители Среднего Урала ждут от нас новых шагов, новых достижений в работе по улучшению качества жизни, развитию экономики, укреплению общественной безопасности, упрочению традиций нравственности и гражданственности в обществе, — обратился к единороссам Евгений Куйвашев