Евгений Куйвашев поздравил "Единую Россию" с юбилеем

час назад
Послание Президента Федеральному Собранию
Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
21 час назад
Бывший депутат Свердловского Заксобрания стала помощником Павла Крашенинникова
Экс-депутат свердловского Заксобрания Галина Артемьева после сентябрьских выборов уступила свой мандат директору УГМК-Агро Илье Бондареву. Однако она по-прежнему продолжает регулярно появляться в региональном парламенте, присутствует на заседаниях комитетов, согласительных комиссиях по бюджету, участвует в дискуссиях и отстаивает права муниципалитетов. Как выяснилось, делает она это в статусе помощника депутата Госдумы Павла Крашенинникова, который также отвечает за создание депутатской вертикали.
21 час назад
Евгений Куйвашев изменил регламент заседаний кабмина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал временный регламент работы регионального кабмина.
21 час назад
В Первоуральске за кумовство уволили двух чиновников
По итогам прокурорской проверки врио главы администрации Первоуральска Валерий Хорев уволил с занимаемых должностей заместителя главы города по муниципальному управлению Дмитрия Солдатова и начальника отдела по управлению земельными ресурсами комитета администрации по управлению имуществом Сергея Цуканова.
21 час назад
«Игры на понижение» чреваты недостроями
29 ноября на заседании правительства области, посвящённом переселению людей из аварийного жилого фонда, глава регионального минстроя Михаил Волков доложил, что в восьми муниципалитетах – Первоуральске, Шалинском городском округе, Таборах, Тавде, Ивделе, Ирбите, Верхней Туре и Краснотурьинске – генподрядчики сорвали сроки строительства новых домов по программе переселения.
21 час назад
Свердловской области предложен блокирующий пакет в проекте высокоскоростной магистрали
До марта 2017 года Свердловская область присоединится к проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург — Челябинск.
30 ноября 2016
Круглый стол с участием Генконсула КНР в Екатеринбурге
Сегодня в редакции «Областной газеты» состоялся круглый стол, в котором приняли участие Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин и секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.
29 ноября 2016
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона
Муниципалитетам рассказали, как тратить бюджетные деньги.
29 ноября 2016
Слово председателя
Людмила Бабушкина встретилась с гражданами в приёмной «Единой России»
29 ноября 2016
Киев угрожает Крыму ракетным ударом
25 ноября Интернет поразила новость, которую многие приняли за очередной вброс в сеть непроверенной информации. Оказалось, что это не фейк.