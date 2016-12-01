Екатеринбуржцы возложили цветы к памятнику Георгию Жукову в честь 120-летия со дня рождения полководца

Екатеринбуржцы возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Георгию Жукову (пр. Ленина, 71) в честь 120-летия со дня его рождения, сообщает мэрия города.

В торжественной церемонии приняли участие члены командования Уральского военного округа, органов исполнительной власти Свердловской области, местного самоуправления. Почтить память Георгия Жукова пришли ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и служители религиозных конфессий.

Отметим, что с 1948 по 1953 год Георгий Жуков командовал войсками Уральского военного округа. Он избирался депутатом Верховного Совета от Ирбитского избирательного округа. Именно в Свердловске он встретил свою последнюю любовь и жену - Галину Семёнову. Вернувшись в Москву, Георгий Жуков был назначен первым замминистра, а затем и министром обороны СССР.

В 1995 Георгию Жукову открыли памятник в Екатеринбурге. Монумент - один из символов города работы уральского скульптора Константина Грюнберга отлили на Уралмашзаводе. Табличка на нём гласит: "Жукову Г.К., солдату и маршалу от уральцев".