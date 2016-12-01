ФСБ накрыла на Среднем Урале подпольный завод по розливу "Российского коньяка"

Оперативники свердловского управления ФСБ совместно с полицией накрыли нелегальный завод по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Масштабы хорошо налаженного бутлегерами производства поражают воображение: "палёнку" разливали на современной цифровой автоматизированной линии. К отгрузке реализаторам уже были подготовлены порядка 13 тысяч бутылок "Российского" коньяка, водки "Талка" и "Финская", коньяка "Дербент".

- Предприятие, оборудованное в одном из складских помещений в посёлке Малые Брусяны, представляет собой автоматизированную производственную линию с оборудованием иностранного производства по укупориванию, фасовке, нанесению копий на крышки, цифровой компрессор, оборудование для автоматического расклеивания акцизных марок, металлические пресс-формы для пробок, - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Также обнаружены ёмкости со спиртосодержащей жидкостью - около 4 тонн, 16 бобин с поддельными акцизными марками (5 000 экземпляров в одной бобине), более 50 бобин с различными наименованиями алкогольной продукции (водка "Талка", водка "Финская", коньяк "Российский", коньяк "Дербент"), а также готовая к погрузке фальсифицированная алкогольная продукция.

Кроме того, в одном из посёлков Заречного района Свердловской области был найден склад, на котором было обнаружено 1,5 тонны этилового спирта в канистрах и около 7 тысяч бутылок различной алкогольной продукции (вино, водка, виски, коньяк, шампанское) с поддельными акцизными марками.

Изъятая продукция передана на ответхранение в Межрегиональное управление Росалкорегулирования по УрФО, доследственной проверкой и вынесением процессуального решения будет заниматься ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.