ФСБ накрыла на Среднем Урале подпольный завод по розливу "Российского коньяка"
1 декабря 2016, 14:22 / Экономика
Оперативники свердловского управления ФСБ совместно с полицией накрыли нелегальный завод по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Масштабы хорошо налаженного бутлегерами производства поражают воображение: "палёнку" разливали на современной цифровой автоматизированной линии. К отгрузке реализаторам уже были подготовлены порядка 13 тысяч бутылок "Российского" коньяка, водки "Талка" и "Финская", коньяка "Дербент".
- Предприятие, оборудованное в одном из складских помещений в посёлке Малые Брусяны, представляет собой автоматизированную производственную линию с оборудованием иностранного производства по укупориванию, фасовке, нанесению копий на крышки, цифровой компрессор, оборудование для автоматического расклеивания акцизных марок, металлические пресс-формы для пробок, - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Также обнаружены ёмкости со спиртосодержащей жидкостью - около 4 тонн, 16 бобин с поддельными акцизными марками (5 000 экземпляров в одной бобине), более 50 бобин с различными наименованиями алкогольной продукции (водка "Талка", водка "Финская", коньяк "Российский", коньяк "Дербент"), а также готовая к погрузке фальсифицированная алкогольная продукция.
Кроме того, в одном из посёлков Заречного района Свердловской области был найден склад, на котором было обнаружено 1,5 тонны этилового спирта в канистрах и около 7 тысяч бутылок различной алкогольной продукции (вино, водка, виски, коньяк, шампанское) с поддельными акцизными марками.
Изъятая продукция передана на ответхранение в Межрегиональное управление Росалкорегулирования по УрФО, доследственной проверкой и вынесением процессуального решения будет заниматься ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.
Отметим, случаи массовой подделки алкоголя на Среднем Урале далеко не единичны. Ранее оперативниками уже неоднократно пресекалась деятельность как линий по розливу, так и складов готовой продукции. В числе подделываемых - в том числе и достаточно известные и популярные алкогольные бренды.