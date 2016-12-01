Владимир Путин начал оглашать Послание Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение Послания Федеральному Собранию в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в присутствии более 600 журналистов.

Послание транслируется сразу по трём телеканалам «Россия», «Первый», а в эфире Общественного телевидения России (ОТР) трансляция ведётся с сурдопереводом.

Владимир Путин вышел к трибуне. Больше внимания в текущем Послании будет уделено экономике, социальным вопросам и внутренней политике, анонсировал он.