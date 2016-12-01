Владимир Путин: "Все больницы и поликлиники России подключат к высокоскоростному Интернету"

Выступая сегодня с Посланием перед Федеральным Собранием, Президент России Владимир Путин поставил задачу - в течение ближайших двух лет подключить все больницы и поликлиники нашей страны к высокоскоростному Интернету.

С точки зрения главы государства, это необходимо для того, чтобы врачи из разных уголков страны могли оперативно связаться друг с другом и получить необходимую консультацию по сложным заболеваниям.

Кроме того, глава государства обратил особое внимание на развитие санитарной авиации. Он рассказал, что в будущем году такая программа охватит 34 региона России. В целом на закупку государственных услуг санитарной авиации федеральный бюджет израсходует 3,3 млрд рублей.