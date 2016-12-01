Путин о Февральской революции: "Уроки истории нужны для примирения"

Президент России Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, напомнил собравшимся, что в следующем году исполняется 100 лет Февральской революции 1917 года.

Глава государства подчеркнул, что "уроки истории нужны для примирения" и что "нельзя тащить раскол прошлого в сегодняшнюю жизнь".