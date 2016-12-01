Где смотреть фильм "Землетрясение" в Екатеринбурге

Сегодня, 1 декабря, в прокат вышел российско-армянский художественный фильм "Землетрясение" режиссёра Сарика Андерсяна. "ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы смогут увидеть картину.

Фильм описывает события 7 декабря 1988 года, когда землетрясение в Армении унесло жизни 25 тыс. человек, покалечило 19 тыс. граждан, оставило без крыши над головой порядка полумиллиона людей. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев – 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые – много лет назад в автокатастрофе по вине Константина Бережного погибли родители Роберта. В день землетрясения герои оказываются в одном спасательном отряде, но узнают друг друга не сразу.

Список кинотеатров в Екатеринбурге, где можно посмотреть картину "Землетрясение":