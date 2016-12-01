Где смотреть фильм "Землетрясение" в Екатеринбурге

1 декабря 2016, 15:50 / Культура

Сегодня, 1 декабря, в прокат вышел российско-армянский художественный фильм "Землетрясение" режиссёра Сарика Андерсяна. "ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы смогут увидеть картину.

Фильм описывает события 7 декабря 1988 года, когда землетрясение в Армении унесло жизни 25 тыс. человек, покалечило 19 тыс. граждан, оставило без крыши над головой порядка полумиллиона людей. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев – 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые – много лет назад в автокатастрофе по вине Константина Бережного погибли родители Роберта. В день землетрясения герои оказываются в одном спасательном отряде, но узнают друг друга не сразу.

Список кинотеатров в Екатеринбурге, где можно посмотреть картину "Землетрясение":

  • "Титаник Синема" в ТРЦ "Гринвич"  (ул. 8 Марта, 46), стоимость билета - от 150 до 390 руб.
  • Премьер-зал "Знамя" (ул. Кировградская, 11), стоимость билета - 100 руб.
  • "Колизей" (пр. Ленина, 43), стоимость билета - 200 руб.
  • Премьер-зал в ТРЦ "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50), стоимость билета - от 140 до 280 руб.
  • "Роликс" в ТРЦ "Комсомолл" (ул. Дублёр Сибирского тракта, 2), стоимость билета - 220 руб.
  • ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2), стоимость билета - 220 руб. 
  • "Салют" (ул. Толмачёва, 12), стоимость билета - от 150 до 200 руб.
  • "Пассаж Синема" (ул. Вайнера, 9), стоимость билета - от 190 до 390 руб.
  • "Киномакс 3D" в ТРЦ "Мегаполис"(ул. 8 Марта, 149), стоимость билета - 200 руб.
  • "Премьер-зал" в ТРЦ "Гранат" (ул. Амундсена, 63), стоимость билета - от 220 до 250 руб.
  • "Синема Парк" в ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5), стоимость билета - 200 руб.
  • Prada 3D в ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесье, 133), стоимость билета - от 150 руб.
  • Премьер-зал "Юго-Западный" (ул. Бардина, 28), стоимость билета - от 120 до 150 руб.
  • Премьер-зал "Заря" (ул. Баумана, 2), стоимость билета - 100 руб.
  • "Олимп-Кинодом" в КСК "Олимп" (ул. Латвийская, 19), - стоимость билета 250 руб. 
  • "Киноплекс" в ТРЦ "Карнавал" (ул. Халтурина, 55), - стоимость билетов - от 180 до 230 руб.
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