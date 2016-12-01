Свердловчане оформили в 2016 году на 30% больше ипотечных кредитов, чем год назад

В Свердловской области за девять месяцев 2016 года было выдано 18,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 30,6 млрд рублей. Это на 30% и 36% соответственно выше уровня 2015 года, сообщили корреспонденту "ОГ" в Аналитическом центре АИЖК.

Каждый четвёртый ипотечный кредит выдан на приобретение строящегося жилья. Средневзвешенная ставка по выданным кредитам – 12,9%.

Всего на территории России за 10 месяцев 2016 года выдача ипотеки выросла на 32% - до 1,15 трлн рублей (около 675 тыс. семей улучшили жилищные условия).