Владимир Путин: "По итогам 2016 года инфляция в России не превысит 6%"

Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня с Посланием перед Федеральным Собранием, сообщил, что по итогам 2016 года инфляция не превысит 6%.

Глава государства напомнил, что за 2015 год инфляция достигла 12%.

— В нынешнем году налицо положительная динамика, — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, сегодняшнее замедление темпов инфляции позволяет надеяться на то, что по итогам 2017 года страна сможет выйти на плановый показатель — не более 4%.