Выступая с Посланием перед Федеральным Собранием, Президент России Владимир Путин предложил законодателям чётко определить статус самозанятых граждан.

— Нужно дать этим людям возможность спокойно трудиться, — сказал глава государства.

Одновременно он сообщил, что уже дал правительству поручение исключить возможность трактовать деятельность самозанятых граждан как "незаконное предпринимательство". С этой целью сейчас готовятся проекты федеральных законов.