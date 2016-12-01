Владимир Путин предложил запустить программу развития экономики по новому цифровому направлению

Президент России Владимир Путин предложил запустить в нашей стране программу развития экономики по новому цифровому направлению.

Такое заявление глава государства сделал сегодня, выступая с Посланием Федеральному собранию.

— Надо снять все административные или иные барьеры, мешающие нашему бизнесу выходить на мировые рынки высоких технологий, — сказал Владимир Путин.

Он сообщил, что федеральная власть планирует увеличить в отечественных вузах количество бюджетных мест для подготовки специалистов в сфере IT-технологий и по иным востребованным в промышленности специальностям.