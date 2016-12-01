В Североуральске на шахте "Русала" погиб рабочий
1 декабря 2016, 15:56 / Общество
В минувшую среду, 30 ноября, на шахте "Кальинская" АО "Севуралбокситруда" ОК "Русал" погиб 55-летний рабочий. Как сообщили "Областной газете" в региональной прокуратуре, в настоящее время по данному факту проводится проверка.
- Установлено, что 30 ноября в 14:15 подземный электросварщик ручной сварки, при спуске в шахту на углубочной клети зацепился куском кабеля, свернутого в кольцо, который был у него на плече, за рельс, - сообщила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова. - Мужчину вытянуло за кабель и выбросило на крышу клети. От полученных травм работник предприятия скончался.
Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдения техники безопасности.
В пресс-службе "Севуралбокситруды" гибель рабочего подтвердили:
- В настоящее время на предприятии работает комиссия по выяснению всех причин и обстоятельств несчастного случая. Компания выражает соболезнования семье погибшего.