В Североуральске на шахте "Русала" погиб рабочий

В минувшую среду, 30 ноября, на шахте "Кальинская" АО "Севуралбокситруда" ОК "Русал" погиб 55-летний рабочий. Как сообщили "Областной газете" в региональной прокуратуре, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

- Установлено, что 30 ноября в 14:15 подземный электросварщик ручной сварки, при спуске в шахту на углубочной клети зацепился куском кабеля, свернутого в кольцо, который был у него на плече, за рельс, - сообщила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова. - Мужчину вытянуло за кабель и выбросило на крышу клети. От полученных травм работник предприятия скончался.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдения техники безопасности.

В пресс-службе "Севуралбокситруды" гибель рабочего подтвердили: