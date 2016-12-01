В Екатеринбурге откроют мемориальную доску на доме последнего на Урале Героя Советского Союза

2 декабря в 11:00 на доме №8 по улице Алещенкова в городе Заречном состоится торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Николаю Михайловичу Григорьеву. В торжественно-памятном мероприятии ожидается участие представителей органов государственной власти, местного самоуправления. Также в открытии мемориальной доски примут участие Герои России. Организатор мероприятия – фонд "Уральский Союз патриотов".

Николай Михайлович Григорьев ушёл из жизни на 91-м году жизни 26 августа 2016 года. Он был последним из живших в Свердловской области Героев Советского Союза. Николай Михайлович до последних дней оставался в строю ветеранов Свердловской области и Центрального военного округа. Как подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев, свою жизнь Николай Григорьев посвятил служению Отечеству, укреплению обороноспособности страны, патриотическому воспитанию молодёжи.

Торжественно-памятным мероприятием в регионе стартует декада, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря.