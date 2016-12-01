В налоговых инспекциях Свердловской области пройдут дни открытых дверей

1 декабря 2016, 17:03 / Общество

Во всех налоговых инспекциях Свердловской области пройдут дни открытых дверей для граждан                  2 декабря с 8:00 до 19:00 и 3 декабря с 10:00 до 15:00. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области.

Акция приурочена к проходящей кампании по уплате имущественных налогов в 2016 году.

- Жители получат достоверную информацию об особенностях налогообложения имущества: кто должен платить имущественные налоги, какие права и обязанности есть у налогоплатильщиков, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании. Налоговые инспекторы смогут при необходимости оперативно проверить данные, на основании которых начислен имущественный, земельный или транспортный налог, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

Сотрудники налоговых органов опишут работу онлайн-сервисов ФНС России, к которым будет организован доступ через Интернет. Желающие зарегистрируются в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, чтобы оплачивать налоги в режиме онлайн через один из банков-партнёров ФНС России, направлять обращения, просматривать и распечатывать налоговые уведомления.

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