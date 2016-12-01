Людмила Бабушкина прокомментировала Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прокомментировала для пресс-службы регионального парламента основные вопросы, затронутые Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ.

— Президент России обратил особое внимание на экономику, социальную сферу и внутреннюю политику. Он подчеркнул, что сегодня важно заниматься вопросами здравоохранения и образования. Это важно для повышения качества жизни наших граждан. По словам главы государства, россияне сейчас объединились вокруг национальных ценностей не потому, что их всё устраивает в стране, а потому, что только объединив усилия, можно решить существующие проблемы. Президент России отметил, что в нашем обществе возросла степень доверия органам госвласти. Это подтвердили итоги недавних выборов в Госдуму. Одновременно глава государства обозначил задачи на будущее. Как известно, 2017 год в России объявлен Годом экологии. В этой связи необходимо многое сделать для улучшения экологической ситуации в наших городах. Кроме того, Президент России особо остановился на развитии высоких медицинских технологий. Должна сказать, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области многое делают по этому и другим важным для уральцев направлениям. Буквально завтра, в ходе завершения согласительных процедур по проекту бюджета Свердловской области на 2017 год, депутаты нашего Законодательного собрания будут обсуждать основные положения прозвучавшего Послания Президента РФ.