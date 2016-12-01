Глава Минпромторга РФ анонсировал слияние УВЗ и Ростеха

В ближайшее время Уралвагонзавод должен стать структурой корпорации "Ростех". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

- Он будет относиться к Ростеху, - приводит информагентство слова руководителя.

По словам Дениса Мантурова, процесс присоединения будет запущен уже в ближайшее время.

Между тем в самом Ростехе информации о вхождении концерна УВЗ в состав корпорации нет. По крайней мере, так прокомментировал "Интерфаксу" заявление министра глава Ростеха Сергей Чемезов.

- Сейчас ещё решение не принято, - сказал руководитель госкорпорации.

Отметим, в начале октября этого года "Ведомости" сообщили о том, что идею передать УВЗ Ростеху высказал вице-премьер курирующий оборонную отрасль промышленности Дмитрий Рогозин, однако тогда эту информацию официально подтвердить никто не смог.