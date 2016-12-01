Евгений Куйвашев прокомментировал Послание Президента России Федеральному Собранию
1 декабря 2016, 18:05 / Политика
Как прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после церемонии оглашения Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, в ближайшее время региональный кабмин разработает план выполнения положений прозвучавшего Послания.
Как собщает областной департамент информполитики, этот план будет касаться экономики, социальной сферы, развития малого и среднего бизнеса, а также других направлений.
С точки зрения Евгения Куйвашева, очень важно то, что Владимир Путин много говорил о внедрении высокотехнологичной медицины, строительстве новых школ и дорог. По мнению губернатора, на Среднем Урале уже многое делается по этим направлениям. Например, в нашем регионе создана трёхуровневая система предоставления медуслуг. Одновременно в Свердловской области активно строятся и реконструируются учебные заведения, успешно выполняется программа "Уральская инженерная школа".
— Я докладывал главе государства о промежуточных итогах нашей работы в рамках этой программы. Те планы, о которых мы заявляли, самым прямым образом отвечают задачам, поставленным Президентом России. Мы будем наращивать темпы поддержки Уральской инженерной школы, будем дополнительно развивать и создавать центры для поддержки одарённых детей, — сказал Евгений Куйвашев.