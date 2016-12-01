В Екатеринбурге продолжатся торжества, посвящённые 120-летию маршала Георгия Жукова

2 декабря в 13:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное собрание, посвящённое 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В собрании примут участие делегации ветеранов из всех муниципалитетов Среднего Урала и зарубежные гости – ветераны из Болгарии.

В 13:15 состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров и Союзом ветеранов войн Болгарии.