В Екатеринбурге продолжатся торжества, посвящённые 120-летию маршала Георгия Жукова

1 декабря 2016, 17:50

2 декабря в 13:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное собрание, посвящённое 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В собрании примут участие делегации ветеранов из всех муниципалитетов Среднего Урала и зарубежные гости – ветераны из Болгарии.

В 13:15 состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров и Союзом ветеранов войн Болгарии.

Союз ветеранов войн Болгарии является массовой неправительственной организацией социально-патриотической направленности, объединяющей местных участников войн, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны (воевали в составе Первой Болгарской армии Третьего Украинского фронта) и бывших военнослужащих. Организация входит во Всемирную федерацию ветеранов. Союз принимает участие в памятных и протокольных мероприятиях Посольства Российской Федерации в Республике Болгарии, а также ведёт работу по патриотическому воспитанию молодёжи, сохранению воинских захоронений и памятников, празднованию юбилейных дат воинской славы Болгарии.

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