В Екатеринбурге пройдёт конкурс хлебопёков

1 декабря 2016, 18:08

2 декабря в 10:00 в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже (ул. Ясная, 5) состоится областной смотр-конкурс хлебопёков. В программе несколько номинаций, включая выпечку классического хлеба, кулинарных изделий. В конкурсе участвуют 10 хлебопекарных предприятий региона, также задействованы студенты.

В торжественном открытии конкурса и в составе жюри будет работать заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев, руководитель хлебопекарного союза Свердловской области Владилен Фуфаров, руководители ведущих хлебопекарных предприятий региона.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше