В Екатеринбурге пройдёт конкурс хлебопёков

2 декабря в 10:00 в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже (ул. Ясная, 5) состоится областной смотр-конкурс хлебопёков. В программе несколько номинаций, включая выпечку классического хлеба, кулинарных изделий. В конкурсе участвуют 10 хлебопекарных предприятий региона, также задействованы студенты.

В торжественном открытии конкурса и в составе жюри будет работать заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев, руководитель хлебопекарного союза Свердловской области Владилен Фуфаров, руководители ведущих хлебопекарных предприятий региона.