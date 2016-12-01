Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России, соответствующий указ и текст концепции опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях актуализации приоритетных направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Концепцию внешней политики Российской Федерации", — говорится в документе.

В основу концепции легло обеспечение безопасности страны, создание благополучных условий для устойчивого роста, развитие партнёрства с иностранными государствами, защита прав россиян, недопущение дискриминации российских товаров, укрепление международного мира, усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, укрепление позиций российских СМИ. Всего перечислено 11 основополагающих принципов. Указ вступил в силу.