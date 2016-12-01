Антон Шипулин стал одиннадцатым в индивидуальной гонке в Эстерсунде

1 декабря 2016, 22:49 / Спорт

Только что закончилась индивидуальная мужская гонка, в которой участвовал екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин. По её итогам наш спортсмен занял 11 место. Это лучший результат среди россиян.  

Фото: YouTube. com

Антон довольно неплохо разогнался на старте, отставая лишь на семь с небольшим секунд от Мартена Фуркада. И на первой стрельбе Антон Шипулин стрелял быстро и чисто.

Фуркад тоже был точен на первом огневом рубеже, а вот на втором - промазал аж два раза, поэтому было особенно интересно, как Антон будет стрелять второй раз. Но на второй стрельбе Антон, увы, допустил одну ошибку. Такой результат был предсказуем, поскольку ветер в Эстерсунде по-прежнему доставлял спортсменам массу проблем.

Третья стрельба у Антона получилось блестяще. 

На финальной стрельбе Антон промазал три раза, что лишило его столь возможной бронзовой медали в индивидуальной гонке.

Первое место занял француз Мартен Фуркад, второе - норвежец Йоханнес Бе, третий - белорус Владимир Чепелин.

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