Антон Шипулин стал одиннадцатым в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Только что закончилась индивидуальная мужская гонка, в которой участвовал екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин. По её итогам наш спортсмен занял 11 место. Это лучший результат среди россиян.

Фото: YouTube. com

Антон довольно неплохо разогнался на старте, отставая лишь на семь с небольшим секунд от Мартена Фуркада. И на первой стрельбе Антон Шипулин стрелял быстро и чисто.

Фуркад тоже был точен на первом огневом рубеже, а вот на втором - промазал аж два раза, поэтому было особенно интересно, как Антон будет стрелять второй раз. Но на второй стрельбе Антон, увы, допустил одну ошибку. Такой результат был предсказуем, поскольку ветер в Эстерсунде по-прежнему доставлял спортсменам массу проблем.

Третья стрельба у Антона получилось блестяще.

На финальной стрельбе Антон промазал три раза, что лишило его столь возможной бронзовой медали в индивидуальной гонке.