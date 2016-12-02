Свердловчан ожидают морозные выходные

В выходные на Среднем Урале ожидаются морозы. В субботу, 3 декабря, температура понизится до -22 °С к вечеру, осадков не ожидается, сообщила "ОГ" главный синоптик Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко.

- В субботу ожидается -12...-17 °С днём, переменная облачность без осадков. В воскресенье температура повысится до -8...-13, местами пройдёт небольшой снег. Ночь с 4 на 5 декабря будет также морозной -14...-20 °С, - рассказала "ОГ" Галина Шепоренко.