Дипломами губернатора отмечены авторы проекта "Традиции народной культуры - на кончиках пальцев"

Создателей проекта "Традиции народной культуры - на кончиках пальцев" наградили дипломами губернатора Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, этот проект разработан Центром традиционной народной культуры Среднего Урала. Он позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению знакомиться через тактильные ощущения с образцами культурного наследия народов, населяющих Средний Урал. Проект реализуется на территории Свердловской области с 2013 года.