На трассе Екатеринбург-Тюмень погибли водитель и пассажир Daewoo

Вечером в минувший четверг, 1 декабря, около 18.20 на 170-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. По информации ГИБДД, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

В результате столкновения погибли на месте водитель и пассажир корейского авто.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

В связи с участившимися автоавариями Госавтоинспекция предупреждает: на трассах Свердловской области ухудшена видимость, из-за снега зачастую не видно движущиеся автомобили, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность.