Уральская танковая дивизия испытает лазерные комплексы

Экипажи танковой дивизии Центрального военного округа испытают лазерный имитатор стрельбы. Как сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства, испытания пройдут на базе воссозданной 90-й танковой дивизии.

- Новая разработка позволит оценивать действия каждого экипажа и анализировать эффективность подготовки подразделений в целом, - сообщили представители Минобороны РФ. - Комплекс работает в инфракрасном, лазерном и радиоканалах, а также с помощью спутниковой системы навигации. Датчики фиксируют десятки показателей и передают их на пункт управления "Арбитр".