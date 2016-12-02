Уральская танковая дивизия испытает лазерные комплексы

2 декабря 2016, 09:45

Экипажи танковой дивизии Центрального военного округа испытают лазерный имитатор стрельбы. Как сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства, испытания пройдут на базе воссозданной 90-й танковой дивизии.

- Новая разработка позволит оценивать действия каждого экипажа и анализировать эффективность подготовки подразделений в целом, - сообщили представители Минобороны РФ. - Комплекс работает в инфракрасном, лазерном и радиоканалах, а также с помощью спутниковой системы навигации. Датчики фиксируют десятки показателей и передают их на пункт управления "Арбитр".

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

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