Усилия, предпринятые Президентом России Владимиром Путиным, сыграли ключевую роль в достижении странами ОПЕК соглашения по сокращению добычи нефти.

С января 2017 года страны ОПЕК уменьшают добычу "чёрного золота" до 32,5 млн баррелей в сутки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, в ходе состоявшихся переговоров ключевым моментом было достижение согласия между Ираном и Саудовской Аравией. Владимир Путин провёл телефонные переговоры и личные встречи с руководителями этих двух стран и добился урегулирования разногласий.

В результате Саудовская Аравия взяла на себя основную часть сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. С начала будущего года её предприятия будут в сутки извлекать из скважин на 486 тыс. баррелей нефти меньше, чем в октябре 2016 года.