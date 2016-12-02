Сегодня Николай Коляда презентует 8-й том собственных сочинений

В Екатеринбурге с прошлого года выходит собрание сочинений драматурга Николая Коляды. Сегодня, 2 декабря, после спектакля "Кошка на раскаленной крыше" в "Коляда-Театре" (пр. Ленина, 97) состоится презентация 8 тома в 22:00, пишет режиссёр в социальных сетях.

- В восьмой том вошли 12 одноактных пьес из цикла "Хрущёвка", а также пьесы "Баба Шанель", "Дыроватый камень", "Большая советская энциклопедия", "Скрипка, бубен и утюг". На презентации актёры театра: Алиса Кравцова, Никита Борисов, Сергей Федоров, Ксения Копарулина, Вера Цвиткис, - прочитают пьесу "Картина" из восьмого тома. Все, кто в этот вечер будет с нами в театре, получат собрание сочинений в подарок, - рассказал драматург Николай Коляда.

Добавим, всего выйдет 12 томов, их можно приобрести только в фойе "Коляды-театра". Восьмой том сочинений подготовлен ко дню рождения театра и самого автора Николая Коляды 4 декабря. Вход на презентацию 2 декабря бесплатный.

Фото: социальные сети