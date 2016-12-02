В выходные уральцы увидят в небе сближение Венеры с Луной

Вечером в субботу екатеринбуржцы увидят в небе космическую пару Венера-Луна невооружённым глазом. 3 декабря вторая планета Солнечной системы окажется на близком расстоянии от спутника Земли, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Венера и Луна уступают по яркости только Солнцу, поэтому в субботу их можно обнаружить даже сквозь лёгкую облачность. Тонкий серп Луны пройдёт в пяти градусах севернее планеты. Наблюдать эффектную пару можно сразу после захода Солнца примерно до 19:00. Затем Венера скроется за горизонтом на широте Екатеринбурга, - рассказал Владилен Санакоев.