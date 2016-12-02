На Урале сгорел ещё один автомобиль

Очередное возгорание автомашины произошло вечером в минувший четверг, 1 декабря. На этот раз пожар уничтожил автомобиль Ford Fusion в Артях, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

- Сообщение о пожаре на улице Дерябина поступило в 20:20, - рассказали представители МЧС. - На площади 2 квадратных метра повреждены топливный бак, моторный и багажный отсеки автомашины Ford Fusion. На ликвидацию возгорания были направлены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Огнеборцы справились с пожаром в считанные минуты: уже в 20:28 было ликвидировано открытое горение, а в 20:37 было доложено об окончании тушения.

Причины возгорания установят эксперты.

Отметим, с начала года в Свердловской области зарегистрировано порядка 550 пожаров на автотранспорте. Более чем в 300 случаях эксперты заявили о преднамеренных поджогах.