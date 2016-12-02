Только один свердловский застройщик вошёл в первую сотню рейтинга российских строительных компаний
2 декабря 2016, 11:17 / Экономика
Национальное объединение застройщиков жилья опубликовало ТОП российских строительных компаний. Как выяснилось, по объёмам строительства свердловчане сильно уступают коллегам из других регионов, прежде всего, москвичам и питерцам.
Если лидер этого рейтинга "Группа ЛСР" из Санкт-Петербурга сейчас возводит свыше 2,3 млн кв. м. жилья, то наилучший результат по Среднему Уралу оказался почти в десять раз меньше — у компании "Атомстройкомплекс" строится всего 245,5 тыс. кв. м. жилья. Такой результат даёт право всего лишь на 66-ю строчку в рейтинге.
В целом позиции свердловчан выглядят так:
- 66-е место - Атомстройкомплекс — 245,5 тыс. кв. м. жилья;
- 106-е место — Синара-Девелопмент — 176,7 тыс. кв. м.;
- 164-е место — ГК "ТЭН" — 123,6 тыс. кв. м.;
- 193-е место — Уралэнергостройкомплекс — 106,3 тыс. кв. м.;
- 249-е место — УГМК-Холдинг — 87 тыс. кв. м.;
- 306-е место — ГК "АктивСтройСервис" — 73,1 тыс. кв. м.;
- 373-е место — Холдинг "Форум-групп" — 61,4 тыс. кв. м.;
- 386-е место — PRINZIP — 60 тыс. кв. м.;
- 393-е место — ООО "Диарт-Урал" — 59,1 тыс. кв. м.;
- 478-е место — ГК "Солнечный дом" — 48,3 тыс. кв. м.;
- 480-е место — ГК "Виктория" — 48 тыс. кв. м.;
- 591-е место — ССК — 39,2 тыс. кв. м.;
- 606-е место — ГСК "СТРОИМ ВМЕСТЕ" — 38,6 тыс. кв. м.;
- 635-е место — ГК "Арсенал" — 36,4 тыс. кв. м.;
- 679-е место — ЗАО "БЗСК — Инвест" — 34,2 тыс. кв. м.;
- 702-е место — ГК "Астра" — 33,1 тыс. кв. м.;
- 709-е место — УСП — 32,9 тыс. кв. м.;
- 756-е место — СК "Тагил" — 30,3 тыс. кв. м.;
- 813-е место — ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" — 27,9 тыс. кв. м.;
- 895-е место — ООО "Корпорация "Ваш дом" — 25,5 тыс. кв. м.