Только один свердловский застройщик вошёл в первую сотню рейтинга российских строительных компаний

Национальное объединение застройщиков жилья опубликовало ТОП российских строительных компаний. Как выяснилось, по объёмам строительства свердловчане сильно уступают коллегам из других регионов, прежде всего, москвичам и питерцам.

Если лидер этого рейтинга "Группа ЛСР" из Санкт-Петербурга сейчас возводит свыше 2,3 млн кв. м. жилья, то наилучший результат по Среднему Уралу оказался почти в десять раз меньше — у компании "Атомстройкомплекс" строится всего 245,5 тыс. кв. м. жилья. Такой результат даёт право всего лишь на 66-ю строчку в рейтинге.

В целом позиции свердловчан выглядят так: