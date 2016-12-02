Роспотребнадзор: корью заболели уже 64 екатеринбуржца

По обновлённым данным свердловских санитарных врачей, число заболевших корью в Екатеринбурге увеличилось до 64 человек. Несмотря на продолжающуюся подчищающую вакцинацию, пока остаются непривитыми 176 детей дошкольного и школьного возраста.

- По данным на 1 декабря зарегистрировано 64 случая подозрения на корь, - сообщила официальный представитель территориального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Среди них 40 детей и 24 взрослых. Лабораторно подтверждено 48 случаев. За последние сутки зарегистрировано 3 случая подозрения на корь.

Как отметила представитель ведомства, с начала ноября в рамках объявленной подчищающей иммунизации населения были привиты 23 551 человек, в том числе 6 444 ребёнка. 357 детям прививки от кори были проставлены по эпидемическим показаниям.

Отметим, в образовательные учреждения передана информация о детях, не имеющих прививки или имеющих только одну прививку: на основании этого от посещения школ и детсадов были отстранены 4 704 ребёнка, из которых 3 143 - дошкольники.

Как сообщалось ранее, в связи со случаями завозной кори и её дальнейшим распространением санврачи распорядились ограничить доступ непривитых и непереболевших корью детей в школы и детсады. От работы временно отстраняются сотрудники образовательных и лечебных учреждений, не привитые от кори и не болевшие ранее. Это же касается и студентов вузов, направленных для прохождения практики в лечебные и учебные заведения. По данным медиков, только за октябрь-ноябрь этого года заболели в три раза больше екатеринбуржцев, чем за последние 15 лет.

Ранее администрация Екатеринбурга назвала адреса поликлиник, в которых можно поставить прививки от кори.