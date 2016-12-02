В аграрном университете посетителей Всероссийской выставки птиц и кроликов научат варить сыр

3 и 4 декабря с 10:00 до 17:00 в Уральском государственном аграрном университете (улица Тургенева, 23), будет проходить Всероссийская выставка породных птиц и кроликов. На выставке можно познакомится с людьми, которые занимаются породными кроликами, птицей, посетить семинары, получить консультации, приобрести животных, птиц и оборудование.

Посетители смогут увидеть разнообразный мир домашних птиц: куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, фазаны. А также разнообразные породы кроликов импортной и отечественной селекции.

На выставку приедут заводчики птицы и кроликов из Воронежской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, организаторы обещают провести мастер-класс по приготовлению сыра в домашних условиях. Во время мастер-класса будут показаны все этапы сыроварения от созревания молока до отправки сыра на созревание. Все участвующие в мастер-классе будут учиться подготавливать молоко для сыроварения, разводить и правильно вводить фермент, получать калье, ставить сырное зерно, правильно заполнять форму и многие другие нюансы, а также раскроем секреты получения вкуснейшей моцареллы и уроки плетения косы.

В рамках выставки также пройдут мастер-классы и семинары: