В аграрном университете посетителей Всероссийской выставки птиц и кроликов научат варить сыр

2 декабря 2016, 11:54

3 и 4 декабря с 10:00 до 17:00 в Уральском государственном аграрном университете (улица Тургенева, 23), будет проходить Всероссийская выставка породных птиц и кроликов. На выставке можно познакомится с людьми, которые занимаются породными кроликами, птицей, посетить семинары, получить консультации, приобрести животных, птиц и оборудование.

Посетители смогут увидеть разнообразный мир домашних птиц: куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, фазаны.  А также разнообразные породы кроликов импортной и отечественной селекции.

На выставку приедут заводчики птицы и кроликов из Воронежской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, организаторы  обещают провести мастер-класс по приготовлению сыра в домашних условиях. Во время мастер-класса будут показаны все этапы сыроварения от созревания молока до отправки сыра на созревание. Все участвующие в мастер-классе будут учиться подготавливать молоко для сыроварения, разводить и правильно вводить фермент, получать калье, ставить сырное зерно, правильно заполнять форму и многие другие нюансы, а также раскроем секреты получения вкуснейшей моцареллы и уроки плетения косы.

 В рамках выставки также пройдут мастер-классы и семинары:

  • Экспертиза животных и птиц;
  • Семинары по птицеводству;
  • Семинары по кролиководству;
  • Семинар по вермиделу;
  • Продажа животных и птиц;
  • Продажа оборудования для птицеводства и животноводства.
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