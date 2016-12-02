По залам Третьяковской галереи можно прогуляться в Интернете

20 часов назад
«Кинопроба» вновь готова удивлять
Вчера в Екатеринбурге начал свою работу XIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». С 1 по 4 декабря столица среднего Урала по традиции превратится в настоящую Мекку молодёжного и студенческого кино и анимации.
21 час назад
В Уральской консерватории выбирают ректора
В Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского объявили выборы нового ректора. Контракт нынешнего руководителя консерватории – Валерия Шкарупы – истекает, и теперь до 13 декабря претенденты на вакантный пост должны заявить свои кандидатуры. Сами выборы пройдут 17 февраля 2017 года путём тайного голосования.
21 час назад
Актрису Татьяну Сумарокову наградили за заслуги перед областью
Актриса Татьяна Сумарокова награждена знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. В этом году Татьяна Алексеевна отметила семидесятилетие, также исполнилось 40 лет с того момента, как Татьяна Сумарокова пришла в Свердловский государственный академический театр.
30 ноября 2016
«Областная газета» вручила свой приз на фестивале «ЭтноКино»
Вчера в екатеринбургском Доме кино завершился III Молодёжный фестиваль «ЭтноКино». В течение ноября зрители могли принять участие в киносмотре, который традиционно проходит в интернет-формате.
30 ноября 2016
«Гаснут звёзды — восходит Слово»
Любовь Ладейщикова родилась 1 декабря 1946 года в Екатеринбурге (Свердловске).
30 ноября 2016
«…Значит, мои миры не исчезнут»
Владислав Крапивин — о книгах, которые не устаревают, и детях, которые не меняются
30 ноября 2016
Крымские страницы русской поэзии: Антология современной поэзии о Крыме (1975–2015)
Новинки издательств, на которые мы советуем обратить внимание
30 ноября 2016
На ярмарке Non/fiction представят книги Иванова, Карасюка и Матвеевой
Вчера в Центральном доме художника на Крымском Валу открылась XVIII Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction
30 ноября 2016
В Екатеринбурге начал работу уникальный завод
В 1704 году была задута домна Уктусского завода — первого на территории нынешней столицы Урала.
28 ноября 2016
Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране
В выходные на открытии одного из парфюмерных магазинов уральской столицы выступил артист, певец и главный герой последнего сезона телепроекта «Холостяк» Алексей Воробьёв. Последний раз он приезжал сюда пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».