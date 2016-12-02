По залам Третьяковской галереи можно прогуляться в Интернете

На Яндекс.Картах появились панорамы пяти московских площадок третьего по популярности музея России среди екатеринбуржцев - Третьяковской галереи. На них можно рассмотреть экспонаты — от «Троицы» Андрея Рублёва и «Девочки с персиками» Серова до «Чёрного квадрата» Малевича и картины «Перед Исповедью» художника-передвижника Алексея Корзухина, который жил и учился в Екатеринбурге.

Зал Врубеля.

На панорамах есть все корпуса Третьяковской галереи, которые открыты для посетителей. Самые известные произведения — до начала ХХ века — собраны в главном здании в Лаврушинском переулке. На Крымском валу выставлены более поздние работы — от Шагала и Петрова-Водкина до современности. Можно заглянуть и в другие филиалы: дом-музей В.М. Васнецова, музей-квартиру А.М. Васнецова и музей-мастерскую А.С. Голубкиной.

Чтобы собрать 400 панорам Третьяковской галереи, потребовалось сделать около полутора тысяч фотографий.