ФСБ заявила о готовящихся на Россию масштабных кибератаках

2 декабря 2016, 12:46 / Экономика

По информации Федеральной службы безопасности, иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с целью дестабилизации финансовой системы страны. Кибернападение может произойти после 5 декабря и будет сопровождаться вбросами в социальные сети и рассылкой SMS-сообщений.

- Получена информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков, - говорится в официальном сообщении Центра общественных связей ФСБ России.           - Установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

Представители ведомства отмечают: появляющиеся сообщения могут содержать информацию о банкротстве и отзыве лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения в нескольких десятках городов страны.

В настоящее время ФСБ осуществляет мероприятия по нейтрализации возможных угроз экономической и информационной безопасности страны, а также сбором и документированием информации о готовящейся акции.

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