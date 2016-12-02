Опубликована программа Иннопрома-2017

Сюжет
Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.
15 часов назад Реклама
Гидропароизоляция строительных конструкций
Почти все строительные конструкции подвержены вредному для них воздействии влаги. Обеспечить должную защиту от него призвана гидропароизоляция.
18 часов назад
Область вдвое увеличит расходы на строительство
Региональное министерство строительства и развития инфраструктуры объявило об основных направлениях исполнения госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», которые учтены в проекте бюджета на 2017 год.
22 часа назад
Назначен новый министр экономического развития РФ
Президент России Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Орешкина
23 часа назад
Приют для картошки
В Сухом Логе построили крупнейший логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции
30 ноября 2016
На одном языке
Генконсул Китая в Екатеринбурге и свердловские единороссы наметили перспективы межрегионального сотрудничества
30 ноября 2016
Магнитогорские металлурги зарабатывают больше свердловских
Средняя заработная плата на металлургических предприятиях, согласно статистическим данным, регулярно превышает среднеобластной показатель. И такая благоприятная ситуация в отрасли наблюдается не только на Среднем Урале. Например, во вторник во время рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников сообщил, что средняя заработная плата на ММК составляет 51 тысячу рублей. Воспользовавшись открытыми данными, «ОГ» выяснила, сколько в среднем зарабатывают на свердловских производствах.
29 ноября 2016
План по капремонту по России выполнен на 44 процента, на Среднем Урале — на 82
Вчера, 29 ноября, губернатор Евгений Куйвашев провёл заседание правительства Свердловской области, одной из главных тем которого стало подведение итогов выполнения капремонта домов.
29 ноября 2016
Муниципалитетам рассказали, как тратить бюджетные деньги
Вчера во время заседания Совета представительных органов муниципальных образований региона мэрам и депутатам местных дум прочитали лекцию о том, как эффективно расходовать бюджетные средства
29 ноября 2016
В провинции Гуандун появится узловой центр для торговли России и Китая
Во время Китайско-российской торговой стыковочной ярмарки заместитель губернатора провинции Гуандун Хэ Чжуню отметил, что надеется на укрепление дружественного сотрудничества с Россией и дальнейшее упрощение торговли, а также заявил о создании в городе Гуанчжоу узлового центра для торговли российских предприятий с Китаем
29 ноября 2016
Уральские цукаты
Александр Вовний в промышленных масштабах производит варенье из цветков иван-чая и одуванчика, джем и сладкий крем из сосновых шишек, цукаты из ревеня и тыквы.