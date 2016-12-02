Опубликована программа Иннопрома-2017

Оргкомитет "Иннопрома – 2017" опубликовал программу предстоящей выставки, которая пройдёт с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

Как известно, страной партнёром этого мероприятия выступит Япония. Темой "Иннопрома – 2017" станет "Умное производство: глобальный подход". В течение четырёх выставочных дней состоятся десять крупных международных мероприятий и свыше 100 специализированных круглых столов, отраслевых семинаров и презентаций.

Как сообщает пресс-служба "Иннопрома – 2017", впервые в рамках предстоящей выставки организуется специализированная экспозиция "Иннопром. Металлообработка".