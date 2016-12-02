На Широкореченском мемориале пройдёт митинг, посвящённый Дню Неизвестного Солдата
2 декабря 2016, 12:50
3 декабря в 11:00 у Вечного огня на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге состоится торжественный митинг, приуроченный ко Дню Неизвестного солдата.
В программе мероприятия: построение курсантов отделения "Уральский пожарно-спасательный учебный центр" Уральского техникума "Рифей" и кадетов образовательного учреждения, студенческих спасательных отрядов Уральского государственного педагогического университета и Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа, а также возложение гирлянды к памятнику и Минута молчания.
Напомним, что День Неизвестного солдата по решению Президента РФ отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами.
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