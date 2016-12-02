В Домжуре пройдёт пресс-конференция всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга

3 декабря в 14:00 в Доме журналистов (улица Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, на которой в качестве спикеров выступят Дед Мороз и ведущая канала НТВ Инна Осипова.

В 16:00, после пресс-конференции Дед Мороз побывает на празднике в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (улица Мичурина, 230).