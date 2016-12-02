В Домжуре пройдёт пресс-конференция всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга

2 декабря 2016, 12:21

3 декабря в 14:00 в Доме журналистов (улица Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, на которой в качестве спикеров выступят Дед Мороз и ведущая канала НТВ Инна Осипова.

В 16:00, после пресс-конференции Дед Мороз побывает на празднике в Центральном парке культуры и отдыха им.         В.В. Маяковского (улица Мичурина, 230).

Отметим, 3 и 4 декабря всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза" посетит Екатеринбург. Город станет десятой точкой на карте большого путешествия Деда Мороза: за 48 дней он посетит 20 городов и проедет тысячи километров в зелёном фургоне с тоннами подарков. Двигаясь по маршруту, Дед Мороз исполнит заветные желания жителей России, зажжёт ёлки и заглянет в гости к ребятам из многодетных семей, детских домов и других социальных учреждений.

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