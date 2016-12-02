Всероссийский Дед Мороз поздравит уральских детей

2 декабря 2016, 12:58

4 декабря в 10:00 Дед Мороз посетит Свердловский областной музыкальный эстетический педагогический колледж (улица Куйбышева, 183), где вручит подарки воспитанникам детского дома, работающего при образовательном учреждении. 

В 12:00 в экологическом отделении Дворца молодёжи (улица Ясная, 5) запланировано поздравление 12-летнего Никиты Маслова.

В 13:30 подарок из рук Деда Мороза получат девочки, воспитывающиеся в многодетной семье Вахониных. Поздравление состоится во Дворце молодёжи (проспект Ленина, 1).

В 15:00 Дед Мороз поздравит с наступающим Новым годом маленьких пациентов Центра онкогематологии Свердловской областной детской больницы (улица Серафимы Дерябиной, 32)

В 17:00 посетит Центр социальной помощи семье и детям "Отрада" (улица Байкальская, 37а).

Отметим, 3 и 4 декабря всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза" приедет в Екатеринбург. Город станет десятой точкой на карте большого путешествия Деда Мороза: за 48 дней он посетит 20 городов и проедет тысячи километров в зелёном фургоне с тоннами подарков. Двигаясь по маршруту, Дед Мороз исполнит заветные желания жителей России, зажжёт ёлки и заглянет в гости к ребятам из многодетных семей, детских домов и других социальных учреждений.

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