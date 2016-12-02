В Детской филармонии состоится "Немецкое рождество"

2 декабря 2016, 13:20

3 ноября в 17:00 в Свердловской государственной детской филармонии состоится праздничный вечер "Немецкое Рождество". Гостей театра будет встречать немецкий Дед Мороз – Святой Николас. На сцену выйдут гости из Вупперталя – оркестр саксофонистов, а также младшая и средняя группы Джаз-хора и ансамбль "Оpen Sound".

Музыканты исполнят старинные русские и немецкие рождественские песни, инструментальные композиции. Кроме того, гости вечера смогут попробовать выпечку, приготовленную по немецким рецептам.

Отметим, "Немецкое Рождество" пройдёт под патронажем Генерального консульства Германии.

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