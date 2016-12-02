Действующий мэр Заречного ГО отказался от участия в конкурсе на пост главы

Сегодня на заседании конкурсной комиссии, где кандидаты представляли свои программы развития муниципалитета, действующий глава ГО Заречный Василий Ланских снял свою кандидатуру. Он сделал эмоциональное заявление, после чего покинул зал заседания, хлопнув дверью.

- Уважаемые коллеги, в связи со сложившимися обстоятельствами я не могу продолжать участие в конкурсе. Благодарю всех, кто принял участие в моей судьбе. Благодарю жителей города за поддержку. Прошу прощения у всех, чьи ожидания не оправдал. Всего доброго, - заявил Василий Ланских.

Присутствующие на заседании журналисты отмечают, что ещё в начале заседания действующий глава выглядел достаточно спокойно и готовился представить свою программу.

Как позже заявил член конкурсной комиссии Михаил Ковалёв, комиссия по выборам главы ГО Заречный рекомендовала думе ГО Заречный избрать главой города председателя общественного совета Белоярской АЭС Андрея Захарцева, который до сегодняшнего дня считался основным конкурентом Василия Ланских.